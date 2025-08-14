Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıktı. Yayladağı Sınır Kapısı’na yakın bölgede çıkan yangın Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Türkiye’ye sıçradı. Kent merkezinden de görülebilen alevlere ekipler müdahale ediyor.

Türkiye'den araç ve personel sevkiyatı sürüyor

Yayladağı ilçesine sevk edilen ekipler, kısa sürede alevlere müdahaleye başladı. Alevleri sınırın ötesinde kontrol altına almak isteyen ekipler, yangına müdahale için Suriye'ye geçiş yaptı. Yangına müdahale için Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye araç ve personel sevkiyatı devam ediyor.