İnegöl'de dün gece saatlerinde yaşanan olayda, polisin “dur” ihtarına uymayan bir özel halk otobüsü şoförü kırmızı ışık ihlali yapmış, ardından durakta durunca ekipler tarafından yakalanmıştı.

Yapılan kontrollerde, otobüs şoförünün alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Alkolmetreyle yapılan ölçümde sürücü Erdinç K. (37)’nin 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, kendisine alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası kesilmişti. Ayrıca sürücünün ehliyetine de el konulmuştu.

İnulaş’tan Yazılı Açıklama: “Büyük Üzüntü Duyuyoruz”

Olayla ilgili olarak İNULAŞ, dün yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna Duyuru ve Özür Beyanı 14.08.2025 tarihinde trafik ekiplerimizin yapmış olduğu denetim sırasında, firmamızda görevli bir şoförümüzün alkollü olarak araç kullandığı tespit edilmiştir.

Bu olaydan dolayı büyük bir üzüntü duymaktayız. Öncelikle, yolcularımızın ve tüm vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle bu tip davranışlar tarafımızca asla kabul edilemez ve kesinlikle tasvip edilmez. Yaşanan bu olaydan dolayı başta yolcularımız olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Sorumlu personel hakkında gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmış olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması için denetimlerimiz ve eğitimlerimiz daha da sıkılaştırılacaktır. Halkımızın güvenini yeniden kazanmak için tüm kararlılığımızla çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz İNULAŞ A.Ş