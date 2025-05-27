Erdoğan, "Sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Bu sorunlara neşter vurulmasının vakti çoktan geçmiştir. 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SGK'ya borcu olan belediyeleri gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Bu sorunlara neşter vurulması vaktinin çoktan geçmiştir. 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

En borçlu belediye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyonluk konser iddialarına da değinen Erdoğan, "Belediyelerin, konser üzerinden vurgun yapmak için keselerin ağzını açtığını yine hepimiz gördük. Yan geliri olan belediyeler bile SGK borçlarını ödemekten kaçınmaktadır. Birçok belediyede harcamalar asli ihtiyaçların önüne geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Kaynak yetersizlikleri, vesayet sorunları, gelir bölümü ve koordinasyon eksikliği gibi problemlerle mali, idari ve operasyonel güçlükler belediyelerimizin hizmet standardını günden güne aşağı çekiyor. İmar planlamalarında şeffaflığın yeterince sağlanamaması sebebiyle, belediye-vatandaş arasında ciddi bir güven bunalımı oluşuyor. Görev ve yetki karmaşasının bir türlü aşılamaması ise yerel yönetimlerin asli vazifelerini yerine getirmelerine ket vuruyor.

Personel konusunda yaşanan sıkıntıları en iyi sizler biliyorsunuz. Belediyelerin borç yönetimi, üzerinde uzun uzun konuşmamız gereken bir başka sorun alanıdır. İstisnalar haricinde belediyelerin çoğu, özellikle de muhalefet belediyeleri, ne yazık ki borç içindedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarını gündeme getirdiğimizde maruz kaldığımız eleştirileri hepimiz hatırlıyoruz. Oysa SGK borçları 'Bunları ödersek dükkanı kapatmak zorunda kalırız' diyen muhalefet belediyelerin, konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtığını yine hepimiz gördük.

"MİLLETİN PARASI PR ARPALIĞI DEĞİLDİR"

Deprem tehdidiyle yüzleşen bir belediyenin reklam bütçesi depreme hazırlık için ayırdığı tutarı aşıyorsa burada ciddi sorun var demektir. Bakın bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Belediye Başkanlığı yaptım, İstanbul'da. Açık-net söylüyorum personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz, aşmamalıdır. Ama bunlarda böyle bir hesap var mı? Yok. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız da yapsa yine tavrımız değişmez.

Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir ve olamaz! Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice başlıkta sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Bu sorunlara neşter vurulması vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz.

Sadece AK Parti belediyelerini değil, 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz. Gerek yeni anayasa, gerekse belediyelere dair ıslah çalışmalarında muhalefete yaptığımız çağrının ardındayız. Bizim tek gayemiz milletin sorunlarına çözüm bulmaktır.

Muhalefetin de en azından deprem gibi, anaysa gibi, Terörsüz Türkiye Girişimi gibi konularda uzlaşıya açık olmasını bekliyoruz.

14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden yarın itibarı ile 2 sene geçmiş olacak. Bu 2 yıllık süreçte yaşananlara baktığımızda başka toplumların 10-20 yılda yaşadıklarından kat be kat fazla olayla, gerilimle, krizle muhatap olduğumuzu görüyoruz. Tüm bu sancılı süreçten hiçbir vatandaşımızın kılına zarar gelmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce en borçlu belediyeleri açıklamıştı:

Buna göre;

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin 5,7 milyar TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5,3 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,3 milyar TL

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar TL

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar TL

Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL borcu bulunuyor.