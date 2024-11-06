ABD’de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump’a liderlerden tebrik mesajları gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti. mesajında “Dostum Trump” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" paylaşımını yaptı.



“Gelecek yıllarda sizinle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da tebrik mesajında, “Gelecek yıllarda sizinle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. En yakın müttefik olarak özgürlük, demokrasi ve girişimcilik gibi ortak değerlerimizi savunurken omuz omuza mücadele ediyoruz. Büyüme ve güvenlikten inovasyon ve teknolojiye kadar Birleşik Krallık-ABD özel ilişkisinin önümüzdeki yıllarda Atlantik'in her iki yakasında da gelişmeye devam edeceğini biliyorum” dedi.



“İyi iş çıkardınız Başkan”

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Trump’ı sosyal tebrik eden liderler arasında yer aldı. Mesajını İtalyanca olarak yayınlayan Meloni, “Şahsım ve İtalyan hükümeti adına, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum. İtalya ve ABD sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlı 'kardeş' uluslardır. Bu, şimdi daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi iş çıkardınız Başkan” ifadelerini kullandı.