İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerinin ardından genel başkanlık seçimine gitmişti. Seçimler sonrası gözlerden uzak kalan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görülme sonrası gündem yaratmıştı.

Akşener'in Erdoğan'la görüşmesi sornası birçok iddia ortaya atılırken yeni bir gelişme yaşandı.

'Ofis tuttu'

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Meral Akşener ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Saymaz, paylaşımında Akşener'in Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeofis tuttuğunu açıkladı.

Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı."