İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirleri incelemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Çiftçi, burada İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından karşılandı. Bakan Çiftçi, ziyareti sırasında alınan tedbirler hakkında detaylı bilgi alarak, görev başındaki personele başarılar diledi.

Ziyarete ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, '1 Mayıs'ın huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır' ifadelerine yer verildi.