Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda evinde San Marino ekibi La Fiorita ile oynadığı müsabakayı stadyumdan takip etti.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turuncu-lacivertlileri yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.