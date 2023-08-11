Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Finans Merkezi’nde finans dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, birçok bankadan temsilciler katıldı. Toplantıda, temsilciler ile Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni orta vadeli program hazırlıkları hakkında konuşulacağı öğrenildi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın basın açıklaması yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Finans Merkezi’nde finans dünyasının temsilcileri ile buluştu. Yeni orta vadeli program (OVP) hazırlıkları çerçevesinde finans dünyası ile istişarelerin yapıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Türkiye Bankalar Birliği üyeleri, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Türk Eximbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve ING temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplantı öncesi basına açık bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Finans temsilcileri ile yapılacak toplantı öncesinde konuşan Yılmaz, “Türkiye finans sektörü son 20 yılda büyük bir gelişim kaydetti. Milli gelire oranla baktığımız zaman önemli bir gelişim kaydetti” dedi.

“Önümüzdeki günlerde tarım sektörü gibi kesimlerle toplantılarımız olacak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Toplumun tüm kesimleriyle birlikte istişare ederek programların hazırlanması, gerek programın içeriğinin zenginleşmesi, gerekse programlara sahiplenmenin arttırılması bakımından kıymetli. Ben de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak bu çerçevede çalışmalar sürdürüyorum. İş dünyası temsilcileri ile çeşitli toplantılarımız oldu. Sendikalarımızla, çalışan kesimlerle toplantılarımız oldu. Önümüzdeki günlerde tarım sektörü gibi kesimlerle toplantılarımız olacak. Yine, Borsalar Birliğimizin organizasyonuyla bütün illerden iş dünyası temsilcilerini dinleme imkanımız olacak. Bütün bu istişare sürecinde önemli unsurlardan biri de finans sektörü” şeklinde konuştu.

“Türkiye finans sektörü son 20 yılda büyük bir gelişim kaydetti”

Türkiye’de finans sektörünün gelişiminden bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Biliyorsunuz, bir taraftan tasarruf sahipleri var, diğer taraftan kaynak kullanmak isteyen kesimler var. Bunlar arasında aracılığı yapan da finans kesimi. Finans sektörü ne kadar iyi, güçlü işlerse bu ekonomik aktivite açısından da iyi bir kazanç. Tasarrufların artırılması ve doğru alanlara kanalize edilmesi son derece kritik. Makro finansal istikrarımızın, fiyat istikrarımızın sağlanması bakımından, diğer taraftan kalkınma sürecimizin sürdürülmesi, büyümemiz, ihracat artışının sürdürülmesi bakımından finans sektörünün son derece önemli rolleri olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye finans sektörü son 20 yılda büyük bir gelişim kaydetti. Milli gelire oranla baktığımız zaman önemli bir gelişim kaydetti” dedi.