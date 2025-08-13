Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri teknoloji merkezi fizibilite gezisi kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. Kayseri heyeti, BTSO öncülüğünde hayata geçen TEKNOSAB, BUTEKOM, MESYEB, BUTGEM, Enerji Verimliliği Merkezi, Mutfak Akademi ve GUHEM gibi yüksek teknoloji, Ar-Ge, eğitim ve inovasyon odaklı projelerini yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu ilk olarak BTSO Ana Hizmet Binası’nda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu ve meclis divanı ile bir araya geldi. Toplantıda şehirlerarası iş birliklerinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Kayseri heyetine BTSO tarafından hayata geçirilen 60’dan fazla projeye ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Küresel ekonomide konjonktürel olarak çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten Başkan Burkay, bilgiyi ve teknolojiyi elinde bulunduranların aynı zamanda kuralları belirlediğini ifade etti. Dijital ve yeşil dönüşümün de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren İbrahim Burkay, “Bizim kültürümüz ayak uydurmaktan ziyade oyun kurmaya daha yatkın. Bu coğrafyada kurucu akıl var. Başkalarının kurmuş olduğu oyunun iyi birer oyuncusu olmak bizim için yeterli değil, oyunu bizim kurmamız lazım. Bunun için de teknolojiye sahip olmamız lazım. Odalar olarak en önemli sorumluluğumuz, bulunduğumuz coğrafyaya bu vizyonu kazandırabilmek.” dedi.

İbrahim Burkay, Bursa’nın tekstil, otomotiv endüstrisi, kimya ve makine gibi sektörlerde önemli bir merkez olduğunu, kentin güçlü üretim altyapısıyla uzay, havacılık, savunma sanayi, bilişim ve yazılım gibi yeni alanlara da odaklandığını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da BTSO’nun İbrahim Burkay’ın liderliğinde yürüttüğü projeleri takdirle takip ettiklerini belirtti. BTSO’nun yaptığı güzel işleri yerinde görmek, bilgi paylaşımı yapmak ve tecrübe kazanmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Gülsoy, “Bursa, bizim için çok kıymetli. Tarihi, sanayisi, ticareti ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden. Bursa sanayisi yüksek katma değerli ürünleriyle göz bebeğimiz. Bu noktada BTSO’nun katkısı çok büyük. Birlikte ortak projeler yapmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gülsoy, ayrıca BTSO’nun Bursa için ortaya koyduğu vizyon projelerini yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını da ifade ederek, “BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın ortaya koyduğu vizyon çok kıymetli. Gerçekleştirilen projeleri yerinde görmek bizim için çok değerliydi. Buralardaki çalışan arkadaşlarımız son derece ilgili ve bilgiliydi. TEKNOSAB, BUTGEM, BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi, BUTEKOM ve GUHEM gibi merkezleri ziyaret ettik. Buralarda büyük emek var, vizyon var. Gençlerimizi geleceğe hazırlayabilecek çok güzel projeler hayata geçirilmiş. Bu projelerde emeği geçen başta Başkanımız İbrahim Bey olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Gezdiğimiz tüm alanlar görülmeye değer. Bu nedenle herkesi bu projeleri yerinde görmeye davet ediyorum. Bursa bizim göz bebeğimiz şehirlerimizden biri ve bunun en büyük paydaşı BTSO. Odamızı ülke ekonomisine verdiği katkılarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

Kayseri iş dünyası temsilcileri ilk olarak Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji OSB’si olan TEKNOSAB’ı ziyaret etti. Heyet ardından BTSO’nun DOSAB’da hayata geçirdiği BUTGEM, BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ve BUTEKOM’u ziyaret etti. Kayseri heyetinin Bursa’daki son durağı ise uzay havacılık ve eğitim alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk beş merkezinden biri olan GUHEM oldu.