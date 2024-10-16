Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için özel olarak hazırlanan ‘Cumhuriyet Tırı’ ile Gemlik, Osmangazi, İznik ve Orhangazi’de etkinlikler düzenledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini Bursalılarla buluşturan bu tır, vatandaşlara büyük bir heyecan yaşattı.

Kültür AŞ tarafından organize edilen ‘Cumhuriyet Tırı’, çeşitli ilçelerde ‘Senden Öğrendik’ temalı Cumhuriyet Sergisi ile büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Bilim Teknoloji Merkezi deney düzenekleri ile eğlenceli anlar yaşarken, Cumhuriyet temalı kahoot yarışmasıyla heyecan dolu anlar yaşadı. Ayrıca, uzman isimlerin katıldığı söyleşilerde Cumhuriyet’in değerleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konserleri ise etkinliklere renk kattı.

Cumhuriyet Tırı, 29 Ekim’e kadar tüm ilçeleri ziyaret edecek. Planlanan program dahilinde 16 Ekim’de Yenişehir, 17 Ekim’de Kestel, 18 Ekim’de Gürsu, 19 Ekim’de Mudanya, 20 Ekim’de Harmancık, 21 Ekim’de Büyükorhan, 22 Ekim’de Keles, 23 Ekim’de Orhaneli, 24 Ekim’de Mustafakemalpaşa, 25 Ekim’de Karacabey, 26 Ekim’de İnegöl, 27 Ekim’de Yıldırım ve 28 Ekim’de Nilüfer’de Bursalılarla buluşacak.