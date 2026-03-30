Burhaniye ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi Hüseyin Kocabıyık, her yere bisikletle gidiyor. 55 yıldır bisiklet kullandığını kaydeden Kocabıyık, bisiklet sayesinde bel fıtığını yendiğini söyledi. Her yere bisikletle giden ve bu tutkusu takdir toplayan 2 çocuk, 5 torun sahibi Kocabıyık, bisiklet kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Gençlik yıllarında motosiklet kullandığını kaydeden yaşlı adam, '1971 yılından beri bisiklet kullanıyorum. İlçemizin olduğu yer de düz olduğu için bisiklete elverişli. Her yere bisikletle gidiyorum. Akaryakıtın aşırı fiyatlandığı günümüzde bisiklet kullanmak çok daha önemli. Bir ara bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Doktorlar ameliyat dedi. Ama ben bisiklet sayesinde bel fıtığından da kurtuldum. Bisiklet kullanmak eklemlerdeki kireçlenmeyi de önlüyor. Bisiklet kullanmayı herkese tavsiye ederim' dedi.

