Türkiye genelinde düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan üniversiteli gençler, geliştirdikleri İHA’nın testini gerçekleştirmek için yola çıktıkları esnada ilginç bir olay yaşandı. 30 kişilik İLGERÜ UAV Takımı, mahallelerinden geçen bir düğün konvoyunu fark etti. Konvoyun önünü, İnsansız Hava Aracı ile alışılagelmişin dışında kesen gençler, konvoydakilerin şaşkın bakışlarıyla karşılaştı. Durumun, geleneksel bir ‘yol kesme’ olduğunu anlayan davetliler, öğrencilere düğün bağı adı altında bir miktar para vererek geleneği sürdürdü. Alışılagelmiş araçlı yol kesme geleneği, ilk kez bir İHA ile uygulanmış oldu. İki mühendis ve birçoğu da Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencisi olan takım, testlere devam ederek geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST yarışmalarına katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

"Alışılagelmişin dışında bir yöntem ile gelin arabasının önünü kestik"

Yaşanan ilginç olayı anlatan İLGERÜ UAV Takımı kaptanı ve Makine Mühendisi Ferhat Öksüzoğlu, "Biz atölyede çalışıyorduk, yer testlerimiz için hazırlanıyorduk. Test için yola çıkmışken bir düğün konvoyuna denk geldik. Düğünde bizim çalışmalarımızı yürüttüğümüz atölyenin bulunduğu mahallenin düğünüydü. Tanıdıklara biraz da olsa eğlence yapalım dedik ve alışılagelmişin dışında bir yöntem ile gelin arabasının önünü kestik. Normalde araçla kesilir ama bizde İnsansız Hava Aracı ile düğün konvoyunun önünü kestik. Farklı bir şey oldu güzel de karşılık aldık. Çevredekiler şaşkınlıkla karşıladı. Zaten ilk başta İHA’nın yanına gelmeye çalıştılar ama pervane çalıştığı için biz yaklaştırmadık. Gelin ve damat zaten bizi tanıdığı için güldüler, eğlendiler bu durum hoşlarına gitti. Bu işin geleneğidir, aracın önü kesildiği zaman önünden çekilmek için hediye tarzı bir şey verilir. Bizim de o şekilde oldu, konvoyun önünü kestik ve o hediyeyi almadan oradan ayrılmazdık" dedi.

"Daha büyük işler yaparak sesimizi duyurmak istiyoruz"

Takımı ile bir evin garajında kendi imkanları ile çalışma yürüttüklerini belirten Öksüzoğlu, "Biz kendi imkanlarımız ile bir evin garajında gerçekleştiriyoruz çalışmalarımızı. Bu garajı yaptığımız işleri bildiği için ev sahibi bize açtı. Burada kendi imkanlarımız ile her ay para topluyoruz ve bununla da her ay belli miktarda malzeme alarak bir uçak yapmaya çalışıyoruz. Kendi ürettiğimiz 3D yazıcı ve CNC makineler ile uçağın üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu süreç biraz zor açıkçası. Ve bu üretimlerin yapılabilmesi maddiyata dayanıyor. Ben ve bir makine mühendisi arkadaşımız daha var ama ekibimizin geri kalan kısmı öğrencilerden oluşuyor. Bizim kendi imkanlarımız ile karşıladığımız bir oluşum oluyor. Destekte istiyoruz insanlardan, buna karşılık verenler de oluyor ama yetersiz oluyor. Arkamda gördüğünüz uçağın maliyeti 200 bin TL, burada maliyeti karşılayacak bir kişi yok açıkçası. Elimizden geleni yapıyoruz ama daha büyük işler yaparak sesimizi daha da fazla duyurmak istiyoruz. Aslında o düğün konvoyunun da önünü bu amaçla kestik. Biraz da haber olsun bizi insanlar bilsin istedik. Çok daha büyük hedeflerimiz var ve daha da güzel işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Her sektörden insanın işine yarayabilecek bir araç"

Ürettikleri aracın 2 buçuk kilograma kadar faydalı yük taşıdığını aktaran Öksüzoğlu, "Pervaneli dron sektörü çok yaygın, herkes kullanıyor ve üretiyor. Ama sabit kanat böyle değil, savunma sanayiinde bildiğimiz büyük firmalar dışında bu ölçeklerde İnsansız Hava Aracı üreten yok. Bu, her sektörden insanın işine yarayabilecek bir araç. 80 kilometre menzili var ve bu mesafeyi çok kısa sürede gidebilir. Uzun menzillere gidebilen bu hava aracının isterseniz altına paraşüt koyabilirsiniz ve bununla uzak mecralardaki köylere bir kargo bırakabilirsiniz. Bunu otonom bir şekilde uçurabildikten sonra gerisi çok kolay, ‘şu mesafede şu görevi yap’ demekten ibaret her şey. İsterseniz uzun bir tarlayı çok kısa sürede sulayabilirsiniz. 7 kilo ağırlığında ve 2 buçuk kilograma kadar faydalı yük taşıyabilir" şeklinde konuştu.

"Uçağımızı TEKNOFEST yarışması için hazırlıyoruz"

Yarışmaya hazırlandıklarını aktaran Öksüzoğlu, "Ekibimiz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinden oluşuyor ve yaş aralığımız 18 ila 24 arasında. Bilim ve teknoloji ile uğraşan herkesi içtenlikle karşılıyoruz. Zaten ekibi çokta büyütmek istiyoruz. Şu an 30 kişi kadarız; 13 kişi yazılım, 17 kişi mekanik ekip olmak üzere. Bu iş sadece görünen uçaktan ibaret değil tabi yazılım konusunda da çok büyük emek sarf ediliyor. Bütün bunları yapabilmemizi sağlayabilen şey bizim için TEKNOFEST. Bu uçağımızı aslında TEKNOFEST’in iki tane yarışması için ayrı ayrı hazırlıyoruz. İki yarışmanın konsepti de tamamen farklı. Böyle imkanlar ve böyle bir yarışma ortamı sağladığı için TEKNOFEST’e teşekkür ederiz. Orada rekabetin olması da bizi çok dinç tutuyor" ifadelerini kullandı.