Darıca’da kurulan özel ekiple yaz boyunca cadde, sokak ve parklar köşe bucak temizleniyor.

Darıca Belediyesi, ana cadde ve sokaklar ile parklar başta olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı yaz temizliği için özel bir ekip kurdu. Park bahçeler müdürlüğü, temizlik işleri müdürlüğü, sıfır atık müdürlüğü ve fen işleri müdürlüğü gibi saha müdürlüklerinden oluşan ekipler her hafta farklı mahallede cadde ve sokaklardan parklara, boş arsalardan çöp konteynırlarına kadar her alanı titizlikle temizliyor. Darıca’nın her mahallesinde detaylı şekilde baştan aşağı yapılan temizlik çalışması ile bütün cadde ve sokaklar ile boş arsalar başta olmak üzere ortak kullanım alanları adeta köşe bucak temizleniyor. Yaz boyunca devam edecek çalışma kapsamında ekipler hummalı şekilde canla başla çalışarak mahalleleri vatandaşlar için hijyenik ve temiz hale getiriyor. Vatandaşlara da çağrıda bulunan ekipler, özellikle çöplerin boş alanlara atılamaması konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurguluyor.