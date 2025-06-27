Bölgede yangın söndürme çalışmaları ederken, Büyükşehir Belediyesi açıklamada bulundu.

Yangın, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında İsmetiye Mahallesi kırsalında başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik; Herkese geçmiş olsun, tüm Bursa’mıza, Osmangazi’mize çok geçmiş olsun.

Maalesef bugün saat 11.20 civarında Osmangazi ilçemizin İsmetiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda büyük bir yangın başladı. Ne yazık ki şu anda Gemlik’ten ve İnegöl’den de yangın haberleri geliyor. Bunun sabotaj olup olmadığıyla ilgili yetkililer gerekli araştırmaları yapıyorlar. Bizler ise merkezi hükümetimizle koordineli bir şekilde hem karadan hem havadan müdahalelerimizi sürdürüyoruz.

Şu an sahada BUSKİ, Tarım A.Ş., Afet Daire Başkanlığımız ve BURULAŞ’ın da katkılarıyla her türlü müdahale yapılmaktadır. Yaklaşık 270 personelimiz ve 100’e yakın aracımız sahada görev yapıyor. Biraz önce sayın valilerimiz de buradaydı. Belediye başkanımız ise şu anda yurt dışında bulunuyor, ancak kendisine sürekli bilgi akışı sağlıyoruz.

Yangın, İsmetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bu mahallemizde yaklaşık 2000 kişi yaşamaktadır. Riskli bölgede bulunan yaklaşık 100 vatandaşımızın büyük bir bölümü tahliye edildi. Yangın bölgesinden 14 vatandaşımız sağ salim kurtarıldı. Bölgede bulunan yaklaşık 23 hayvan da telef olmaktan kurtarıldı.

Müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Sayın valimiz, emniyetimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sahada görev başında. Helikopterlerle de havadan müdahale gerçekleştiriliyor. Bizler de yangının seyri doğrultusunda, müdahale edilmesi gereken alanları tespit ederek ekiplerimize yardımcı oluyoruz. Şu an için yangın kontrol altına alınmış durumda. Barajın bölgede bulunması, helikopterlerin su teminini kolaylaştırıyor.

Ancak dediğim gibi, İnegöl ve Gemlik’ten de yangın haberleri gelince, personelimizin bir kısmını araçlarla birlikte o bölgelere yönlendirmek zorunda kaldık. İnşallah oralardaki yangınlar da kısa sürede kontrol altına alınır. Tüm Bursa’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.