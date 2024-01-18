Ümraniyespor mücadelesinde yedek başlayan ve 63. dakikada oyuna dahil olan Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 5 maç sonra oynadı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Ümraniyespor karşısında mücadeleye yedeklerde başladı. 27 yaşındaki futbolcu, maçın 63. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın yerine oyuna girdi.
En son 12 Aralık 2023 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Kopenhag müsabakasında oynayan Sanchez, 5 maç sonra görev aldı.
Kaynak: iha