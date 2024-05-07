İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-35 operasyonunda 9 ilde önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında Mersin merkezli olmak üzere İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta il jandarma komutanlıklarının koordineli çalışmasıyla toplamda 30 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın önderliğinde yürütülen operasyonlarda, 15 kişinin yakalandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri ile TEM Şube Müdürlüklerince de operasyonlar düzenlendiği aktarıldı.

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ adına mühimmat temin eden ve kaçakçılık faaliyetlerini organize eden, ifade ve teşhislerde adı geçen 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Ayrıca, Kütahya'da örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen bir kişinin de operasyonlar sonucu yakalandığı belirtildi.

Operasyonlar neticesinde ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyalin ele geçirildiği vurgulandı. Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.

Yerlikaya operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Jandarmamız tarafından 7 ilde, Emniyetimiz tarafından 2 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-35” operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.️

JANDARMA:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;

📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

📌Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

📌Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

📌Diyarbakır’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

📌Mersin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

📌Osmaniye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

📌Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

EMNİYET:

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;

📌Hatay’da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden ve ifade ve teşhislerde adı geçtiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

📌Kütahya’da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

📌Ruhsatsız tabancalar ve

📌Çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."