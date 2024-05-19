Ziyaretler sonrasında basın açıklaması yapan Saadet Partisi Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Havva Şen, “Toplumun her kademesi ve her meslek grubuyla sahada birlikteyiz. Daha iyi yarınlar için çalışmaya, istişareler gerçekleştirmeye ve politikalar üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı tüm birimleriyle saha çalışmalarına devam ediyor. Kadın Kolları Teşkilatı tarafından hemşireler haftası nedeniyle Devlet Hastanesi ve Özel Aritmi Hastanesindeki hemşireler ziyaret edilerek çiçek takdim edildi. Bir diğer ziyaret ise engelliler haftası vesilesiyle Zihinsel Engelliler Derneği ile Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine oldu.

Ziyaretler sonrasında basın açıklaması yapan Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları Başkanı Havva Şen, “Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları ve Kadın Gençlik Kolları olarak saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın tüm kesimlerine, her meslek grubuna temas etmeye çalışıyoruz. İstişareler gerçekleştirip, sorunların çözümü için politikalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda İnegöl’ümüzde geçtiğimiz hafta 12-18 Mayıs hemşireler haftası ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle ziyaretler gerçekleştirdik” dedi.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü;

HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YAPILAN YATIRIM GELECEĞİMİZE YAPILAN YATIRIMDIR

“İnegöl Devlet Hastanesi ve Özel Aritmi Hastanesinde çalışan, sağlık sektörümüzün bel kemiği hemşirelerimizi ziyaret ederek hasbihal ettik. Hemşirelerimiz toplumumuzun gereksinimlerini sağlayan sabır, sevgi ve hoşgörü kavramlarını en üst seviyelerde içinde barındıran bir meslektir. Hemşerilerimize verilen değer, mesleğe yapılan her yatırım aynı zamanda geleceğe yatırımdır. Vatandaşlarımız için canhıraş çalışan gecesini gündüzüne katan hemşirelerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle her zaman yanlarında olduğumuzu ve destekçileri olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz.”

ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN TÜM BİREYLER İÇİN SEFERBER OLMAYA HAZIRIZ

“Bir diğer ziyaretimiz ise İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği ile Üçel Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezine oldu. Edindiğimiz son verilere göre ülkemizde takriben 10 milyon engelli vatandaşımız var. Yine bundan doğrudan ve ya dolaylı yollarla etkilenen 35-40 milyon insanımız var. Nüfusumuzun büyük bir oranına tekabül ediyor. Bu veriyi dikkate alarak politikalar geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Saadet Partisi, bu şuurda olduğunu her zaman ispatlamıştır ve Türkiye'de bünyesinde engelli birimi bulundurarak engelliler için aktif ve akılcı politikalar üreten tek partidir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatını normal şekilde sürdürmeli toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Onların yaşamdan zevk almaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Yılın belirli bir haftası değil tüm zamanlarda Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları olarak engelli bireylerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Özel gereksinimi olan tüm bireyler için seferber olmaya hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle; engellilerin istihdamındaki yüzde 3 olan kotanın artırılması, ulaşım ve erişimle ilgili sorunların çözülmesi, protez kullanan engellilerin tüm mağduriyetlerinin giderilmesi, görme engellilerin imzaları için şahit istenmesi vb. birçok konuda var olan sorunların çözülmesini umuyoruz.” Bizleri güler yüzleriyle karşılayan hemşirelerimize, Zihinsel Engelliler Derneği yönetimine, Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri ile öğretmenlerine, birbirinden değerli güzel çocuklarımıza teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz. "