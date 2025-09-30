Olay, 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Ormanlık alan içerisindeki kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Döşemealtı ve Hürriyet İtfaiye İstasyonu’ndan kurtarma ekibinin yanı sıra 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Define için kuyu kazmışlar

Verilen konuma gelen ekipler çevresi otlarla gizlenmiş ve define aramak amacıyla kazılmış kuyunun kenarında isminin Selahattin olduğu öğrenilen bir kişiyi yarı baygın şekilde buldu. Etrafı otlarla kamufle edilmiş ve çevresinde kazı işlemi için kullanılan çeşitli aletler bulunan kuyuya ip yardımıyla inen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinlikte hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi daha çıkardı. Yaklaşık 25 metrelik kuyuda bir kişinin daha bulunduğu bilgisi üzerine arama çalışmalarını sürdüren ekipler dip noktada bilinci kapalı şekilde bir kişiye daha ulaştı.

1 kişi hayatını kaybetti

Halatlı düzenek yardımıyla kuyudan çıkartılan ve isimlerinin Zekeriya Taşdemir ile Emirkan K. olduğu öğrenilen 2 kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Basket sedye yardımıyla ambulansa taşınan Zekeriya Taşdemir ve Emirkan K.’ye itfaiye ve sağlık ekipleri ambulansa taşınmaları sırasında da kalp masajı yapmayı sürdürdü. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Zekeriya Taşdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emirkan K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyu kenarında yarı baygın halde bulunan ve isminin Selahattin olduğu öğrenilen şahsın ise kuyuda bulunan 2 kişiye yardım etmek amacıyla olay yerine geldiği ve kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı öğrenildi.

Kazdıkları kuyu içerisinde jeneratör çalıştırmışlar

AFAD ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu tespit edilirken, itfaiye ekipleri kuyu içerisinde bir adet jeneratör tespit etti. Define aramak için kazdıkları kuyu içerisinde yeterli havalandırma olmadan jeneratörü çalıştıran 2 kişinin çıkan duman neticesinde çukur içerisinde biriken karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında olayı haber alarak bölgeye gelen Emirkan K.’nin ağabeyi Hasan K. sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.