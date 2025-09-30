Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ile iş birliği yaparak basın mensuplarına yönelik "Etkili Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi düzenledi.

KO-MEK Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Hanife Bozkurt Batman tarafından verilen eğitimde, gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması hedeflendi. Eğitimde, dijital çağın en önemli iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru, güvenilir ve profesyonel kullanımına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Basın mensuplarının katıldığı programda, sosyal medyanın habercilikteki yeri, içerik üretiminde dikkat edilmesi gerekenler, etkileşimi artırma yöntemleri, algoritma işleyişi ve güvenlik gibi konular ele alındı. Katılımcılar, kurum kimliğini sosyal medya üzerinden doğru yansıtmanın yolları hakkında da bilgilendirildi.