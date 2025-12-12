Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir dönemden geçilirken, DEM Parti’nin İmralı heyeti bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yaptı. Görüşme sonrası Pervin Buldan, sürecin mevcut durumuna ilişkin oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bahçeli ise Buldan’ın açıklamalarındaki her ifadeyi desteklediğini belirtti.

Görüşme Yarım Saat Sürdü

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetini odasının kapısında karşıladı. Yarım saat süren görüşmenin ardından Bahçeli ve DEM Parti heyeti kameraların karşısına geçti.

Pervin Buldan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2 Aralık tarihinde İmralı’da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk. Sürecin geldiği aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Bahçeli’ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik."

Bahçeli'den Tek Cümle

Devlet Bahçeli ise tek bir cümle kurarak "Pervin Hanım'ın her cümlesinin altına imzamı atıyorum." dedi.

Heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etti.