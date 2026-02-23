Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Ortak raporun onaylanmasının ardından, sürecin artık hukuki ve yasal düzenlemeler safhasına geçtiği belirtiliyor.

Kulis bilgilerine göre, sürecin ruhuna uygun bir dönüşüm için DEM Parti de kapsamlı bir yeniden yapılanma kararı aldı.

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç’ın aktardığına göre, bu değişim kapsamında partinin adı değiştirilecek. Yeni isimde “Demokratik Cumhuriyet” ifadesinin yer almasının kesin olduğu ifade ediliyor.

Parti kaynakları, “Cumhuriyet” kavramının yeniden tanımlanması gerektiğine vurgu yaparken, silah yerine bilimin ve demokratik siyasetin öne çıkarılmasının amaçlandığını belirtiyor. Hedefin, Türkiye genelinde daha geniş toplumsal kesimlere hitap eden bir “Türkiye partisi” kimliği oluşturmak olduğu kaydediliyor.

Yeni dönemde siyasi faaliyetlerin tek çatı altında toplanması planlanıyor. Bu kapsamda Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere çeşitli bileşen yapıların kapatılması gündemde.

Söz konusu adımın seçim sürecine de yansıması beklenirken, sol bileşenlerin tek bir parti çatısı altında ve aynı isimle siyaset yapmasının önü açılacak. Ayrıca, DEM Parti listelerinden milletvekili seçilen isimlerin daha sonra farklı bir partide siyasi faaliyet yürütmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Kadrolar değişecek, Bakırhan devam edecek

Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor.

Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan Terörsüz Türkiye sürecindeki tempo ve gelişmeler olacak.