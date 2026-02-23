Sabah itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın 7.429,06 TL’den alınırken 7.546,88 TL’den satılıyor.

22 ayar altın alış fiyatı 6.793,03 TL, satış fiyatı ise 7.114,51 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış 4.091,56 TL, satış 5.381,51 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 12.171,00 TL’den alınırken 12.321,00 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 12.135,00 TL, satış fiyatı 12.284,00 TL oldu.

Yarım altın 24.344,00 TL alış ve 24.629,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın ise 48.538,00 TL’den alınarak 49.025,00 TL’den satılıyor.