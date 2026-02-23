Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kapsamlı karşılıklı gümrük tarifelerini geçersiz kılmasının ardından, bir gün önce duyurulan yüzde 10’luk küresel vergi oranını yüzde 15’e yükselteceğini açıkladı. Söz konusu karar, küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Yatırımcılar, diplomatik temasların Perşembe günü Cenevre’de yeniden başlayacağı nükleer müzakereler sürecinde Trump yönetiminin İran’a yönelik olası bir askeri adım atabileceği ihtimalini de fiyatlamaya başladı. Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası, artan ekonomik belirsizlik ortamında altın gibi güvenli liman işlevi göremeyerek diğer varlık sınıflarının gerisinde kaldı.

Bitcoin ne kadar?

Bitcoin şu sıralar 64 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Toplam kripto para birimlerinin değeri de 2 trilyon 230 milyar dolar seviyesine geriledi.