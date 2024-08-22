İstanbul’un Esenler ilçesinde trafik denetimi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İstanbul’un Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi’nde 19 Ağustos’ta, trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy’a bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Peksoy, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Peksoy bugün şehit oldu. Şehidin cenazesi, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından uğurlanacağı memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde toprağa verilecek.