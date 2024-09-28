Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde gerçekleşti. Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan deniz otobüsü, iskeleye yanaştıktan sonra yolcular inmişti. Ekipler, son kontroller sırasında tuvalet bölümünde hareketsiz bir kişi buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede, üzerinde kimlik bulunmayan 30-40 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, cesedin yanında uyuşturucu kullanım aparatları da tespit edildi.

Cansız beden, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.