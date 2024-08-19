Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla WhatsApp hesabının kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Yücel, WhatsApp hesabının ele geçirilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Hesabım kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Bu hesaptan size gönderilen mesajların, yapılan aramaların veya diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yücel'in, milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubundan çıkarıldığı ve bilgi sızıntısı olup olmadığı konusunda araştırmaların başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Bursa'da bugün