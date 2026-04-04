CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık bazı yayın organlarına konuşarak Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e New York'ta 3 milyon dolarlık ev aldığını iddia etti.

Bu iddiaya Afyonkarahisar programında cevap veren Özel, ABD'de evi olduğu haberlerini yalanladı.

"İSPATLAMAYAN NAMERTTİR"

Özel, "Amerika'da değil daire, bir tırnak makasım varsa; değil Amerika'da, dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye dışında bir tırnak makasım, bir centim varsa ispatlamayan namerttir. Kızımın hesabındaki 500 sterline kadar yazmışımdır. Bu kadarcık mal beyanında bir metrekare fazla toprak, bir kuruş fazla para varsa Özgür Özel daha burada durmaz. Ama bunu ispatlayamayan, iftira atana da yan tarafındaki irili ufaklı paçavralara da söylüyorum: Aynı geçmiş sefer olduğu gibi hepsine dava açacağım. Bütün bu davaları kazanacağım" dedi.

ARABASINI DA UŞAK BELEDİYESİ'NİN ALDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde yolsuzluktan tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da Özel'e lüks araç satın aldığı ortaya çıkmış, aracın VIP dizaynına ilişkin de faturalar yayınlanmıştı. Özel'in, bu alışveriş nedeniyle Yalım'ı CHP'de ihraç etmediği iddia edilmişti.