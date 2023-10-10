Beykoz Riva Sahili’ne balık tutmak için giden ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 gençten biri olan Emrah Dinçer’in cansız bedenine ulaşıldı. Gencin olay yerinde bekleyen yakınları fenalık geçirdi. Yürütülen arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, dün Beykoz Riva Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için sahile gelen Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer, şiddetli rüzgarın da etkisiyle oluşan dalgalara kapılarak kayboldu. Gece boyunca helikopter destekli süren çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve İBB Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

Kayıp gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan çalışmalar sonrası kaybolan gençlerden Emrah Dinçer’in cansız bedenine ulaşıldı. Dinçer’in cansız bedenini gören yakınları fenalık geçirdi. Fatih Yastıkkaya için ise çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, ekiplerin yürüttüğü arama çalışması havadan görüntülendi.