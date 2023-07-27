Denizden çıktıktan sonra hemen duş alınmalı mı alınmamalı mı? Eğer sizde bu sorunun cevabını merak ediyorsanız detaylar haberimizde…

Sıcaklıkların arttığı son aylarda insanların serinlemek amacıyla yaptığı şeylerin başında denizde yüzmek geliyor. Suyla ilgili aktiviteler her ne kadar eğlenceli ve serinletici olsa da dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusu. Bunların en başında da denizden çıktıktan sonra hemen duş alınması ya da alınmaması konusu geliyor elbette. Bu konu uzun zamandır uzmanlar tarafından da farklı şekilde cevaplanıyor. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken 2X Türkiye MMA Şampiyonu Beyin Koçu ve Hipnotist Elif Erdenay, denizden sonra hemen duş alınmalı mı alınmamalı mı konusuna açıklık getirerek şu sözlere değiniyor:

“Deniz bizim için doğal antidepresandır ve beyni etkileyerek zihni sakinleştirdiği bilimsel açıdan da kanıtlanmıştır. Ayrıca deniz suyu içinde bulundurduğu minerallerle vücudumuza oldukça faydalıdır. Bu yüzden denizden çıktıktan birkaç saat sonra duş almalısınız.”

Konuyla ilgili biraz araştırma yaptığımızda farklı sonuçlarda elde etmek mümkün. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey söz konusu. Farklı açıklamalar yapılsa da ortak nokta ‘ denizden çıktıktan hemen sonra veya bir iki saat sonra duş alınmalı’. Yani denizden çıktıktan sonra gün içerisinde mutlaka duş alınmalı. Yazın serinlemek isterken enfeksiyon kapmamaya dikkat edin.

Haber merkezi