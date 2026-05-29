Türkiye’de kullanıcıların yasal olarak erişemediği Discord, yeni bir güvenlik özelliğini devreye aldı. Platform, sesli ve görüntülü görüşmeler için uçtan uca şifreleme desteği sunmaya başladı. Daha önce Instagram mesajlaşmadan kaldırılan bu özellik, Discord’da açılıp kapatılabilen bir seçenek olarak değil, yerleşik güvenlik katmanı şeklinde kullanıma sunuldu. Özelliğin aylık yaklaşık 200 milyon kullanıcıya açıldığı belirtildi.

Discord'un teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Mark Smith, blog yazısında, "Uçtan uca şifreleme artık özel kanallar dışında Discord'daki her sesli ve görüntülü görüşme için standarttır. İsteğe bağlı bir etkinleştirme gerekmez" dedi.