Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnme Merkezi’nden Prof. Dr. Demet Funda Baş, yaz aylarında heyecan ve adrenalin tutkusuyla bilinçsizce yapılan suya atlama ve dalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Demet Funda Baş, "Şiddetli boyun ağrısının ardından güçsüzlük, yüzde kayma, konuşma bozukluğu veya görme kaybı gibi belirtiler damar yırtığına bağlı inme habercisi olabilir. Bu tür belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden hemen bir uzmana başvurun" ifadelerini kullandı.

Susuzluk inmeyi tetikleyebilir

İnmenin (felç) dünyada sakatlığın ve ölümün önde gelen nedenlerinden biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Baş, yaşlı, kronik beyin damar hastalığı, kalp, hipertansiyon ve şeker hastalarını sıcaklarda inme riskine karşı uyardı.

Hava sıcaklığındaki artışın inme riskini artırdığını belirten Prof. Dr. Baş, sıcaklığın zirve yaptığı öğlen saatlerinde güneşin dik etkilerinden korunmak gerektiğini de söyledi. Prof. Dr. Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde sıcaklığın zirve yaptığı öğlen saatlerinde mümkün olduğu kadar açık hava aktivitelerini kısıtlayın. Yaz ayları dehidratasyona zemin hazırlar. Bu yüzden yeterli su içerek vücudun sıvı ihtiyacını karşılayın, aşırı kafein ve alkol tüketiminden kaçının."