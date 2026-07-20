Yaz aylarında serinlemek amacıyla havuz ve denize giren milyonlarca kişi için kulak sağlığının korunması büyük önem taşıyor. Özellikle kulak zarı deliği bulunan bireylerde suyun orta kulağa ulaşması ciddi enfeksiyonlara, mantar oluşumuna ve işitme kaybının ilerlemesine neden olabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Emel Peru Yücel, yaz döneminde kulak sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Kulak zarının; kulağa alınan darbeler, kronik orta kulak iltihapları, şiddetli gürültüye maruz kalma, ani basınç değişiklikleri, suya kontrolsüz dalışlar ve uçak yolculuklarında yaşanan basınç farklılıkları nedeniyle zarar görebileceğini ifade eden Op. Dr. Emel Peru Yücel, kulak zarındaki delinmenin yalnızca işitmeyi etkilemediğini, aynı zamanda enfeksiyon riskini de önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Havuz ve deniz suyu enfeksiyon riskini artırabiliyor

Yaz aylarında havuz, deniz veya banyo sırasında kulağa kaçan suyun, kulak zarı deliği bulunan kişilerde doğrudan orta kulağa ulaşabildiğini belirten Op. Dr. Yücel, "Bu durum kronik orta kulak enfeksiyonlarının alevlenmesine, mantar gelişimine ve uzun vadede işitme fonksiyonlarının daha fazla bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle kulak zarı deliği bulunan hastaların kulaklarını sudan özenle korumaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kulak zarı delinmesi bulunan hastalarda ortalama yüzde 20-30 oranında işitme kaybı gelişebildiğini belirten Yücel, işitme kaybına neden olan kulak zarı deliklerinin uygun hastalarda cerrahi yöntemlerle başarıyla tedavi edilebildiğini ifade etti.

Timpanoplasti ile hem işitme korunuyor hem enfeksiyon önleniyor

Kulak zarı onarım ameliyatı olan timpanoplastinin, hastaların yaşam kalitesini artıran önemli bir cerrahi yöntem olduğunu söyleyen Yücel, "Ameliyat sonrasında orta kulağa su geçişi engellenirken, işitme kaybının düzeltilmesi de hedeflenmektedir. Eğer yalnızca kulak zarında delik bulunuyor ve orta kulakta aktif enfeksiyon yoksa zarın onarılması yeterli olmaktadır. Ancak orta kulakta iltihap, kemikçiklerde hasar veya kronik enfeksiyon mevcutsa, kulak zarı onarımıyla birlikte enfekte dokular temizlenmekte ve işitme mekanizması yeniden yapılandırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Basit kulak zarı onarım ameliyatlarının genellikle 12-14 yaş sonrasında planlandığını belirten Yücel, ilerlemiş kronik orta kulak enfeksiyonu bulunan hastalarda ise yaş sınırlaması olmaksızın cerrahi uygulanabildiğini söyledi. Nadir de olsa yüz felci veya beyin içi komplikasyon gelişme riski bulunan durumlarda acil cerrahi müdahalenin gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci kısa sürüyor

Kulak zarı ameliyatı sonrasında hastaların genellikle bir gün içinde taburcu olabildiğini belirten Op. Dr. Emel Peru Yücel, ameliyat sonrası sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastalarımızın pansumanları yapıldıktan sonra genellikle ameliyatın ertesi günü taburcu edilmeleri mümkündür. Sonraki süreçte düzenli kontrol ve pansumanların aksatılmaması gerekir. Ameliyat sırasında yerleştirilen kulak tamponları genellikle 10-14 gün içerisinde çıkarılmaktadır. Bu dönemde kulağın sudan korunması, hekimin önerdiği antibiyotikli ve gerektiğinde kortizon içeren kulak damlalarının düzenli kullanılması enfeksiyon riskini azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalarımızın büyük bölümünde iyileşme süreci yaklaşık 3-4 hafta içerisinde tamamlanmaktadır."

Yaz aylarında kulak sağlığı için öneriler

Op. Dr. Emel Peru Yücel, özellikle kulak zarı deliği bulunan bireylere "Havuz ve denize girerken doktor önerisi doğrultusunda koruyucu kulak tıkacı kullanın. Kulağınıza su kaçması durumunda sivri cisimlerle müdahale etmeyin. Kulakta akıntı, ağrı, işitme azalması veya çınlama gelişirse zaman kaybetmeden Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun. Kronik orta kulak enfeksiyonu bulunan hastalar yaz tatili planlamadan önce mutlaka hekim kontrolünden geçmelidir. Yaz aylarında alınacak basit önlemlerle kulak enfeksiyonlarının ve kalıcı işitme kaybının büyük ölçüde önlenebilir" uyarılarında bulundu.