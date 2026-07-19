Medicana International Samsun Hastanesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özgür, yaz aylarında hastalardan en sık gelen sorulardan birinin, kontakt lensle denize veya havuza girilip girilemeyeceği olduğunu ifade ederek, "Kontakt lensle denize ya da havuza girilmesini kesinlikle önermiyoruz. Çünkü suda bulunan bakteri, mantar ve özellikle bazı mikroorganizmalar kontakt lense tutunarak ciddi kornea enfeksiyonlarına neden olabilir. Aynı nedenle kontakt lensle duş alınmaması da gerekir. Ayrıca 15 günlük veya aylık kullanıma uygun lensler olsa bile bunlarla gece uyunmamalıdır. Bu kurallara uyulmaması, görmeyi tehdit edebilecek ciddi enfeksiyon riskini artırabilir" dedi.

"Polarize özelliği UV koruması anlamına gelmiyor"

Yazın gözleri güneşin zararlı etkilerinden korumanın en pratik yolunun uygun bir güneş gözlüğü kullanmak olduğunu dile getiren Dr. Özgür, "Güneş gözlüğünün pahalı olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Burada temel kriter, ultraviyole (UV) ışınlarını gerçekten engelleyip engellemediğidir. Göz sağlığı açısından önemli olan, gözlüğün yüzde 100 UV blokajı sağlamasıdır. Gözlüğün camının koyu renkli olması tek başına UV koruması sağladığını göstermez. Aynı şekilde polarize olması da tek başına UV koruması olduğu anlamına gelmez. Polarizasyon, yansımaları azaltarak görüş konforunu artıran optik bir özelliktir. Özellikle araç kullanırken, deniz kenarında veya kar üzerinde oluşan yansımaları azaltmada faydalıdır. Ancak güneş gözlüğü seçiminde öncelik her zaman yüzde 100 UV koruması sağlayan, sertifikalı ürünler olmalıdır. Güvenilir optik mağazalarından temin edilen, standartlara uygun güneş gözlükleri bu açıdan güvenle tercih edilebilir" diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özgür, yaz aylarında göz cerrahileriyle ilgili de sıkça soru aldıklarına dikkat çekerek, "Yazın lazer ameliyatı olabilir miyim, katarakt ameliyatı yaptırabilir miyim gibi soruların cevabı ’evet’tir. Excimer lazer, katarakt ve göz kapağı cerrahileri başta olmak üzere gözle ilgili ameliyatların yılın herhangi bir döneminde yapılmasında mevsimsel bir sakınca yoktur. Cerrahi sonrasında hekimin önerilerine uyulması önemlidir. Örneğin katarakt ameliyatından sonra yaklaşık bir hafta göze su kaçırılmamasını istiyoruz. Bunun dışında yaz mevsimi cerrahi için bir engel oluşturmaz" şeklinde konuştu.

"Bu dönemde gözleri kaşımak ve ovalamak özellikle kaçınılması gereken bir davranış"

Çocuklarda ise bahar ve yaz aylarında göz alerjilerinin daha sık görüldüğünü vurgulayan Dr. Özgür, şunları söyledi:

"Bu dönemde gözleri kaşımak ve ovalamak özellikle kaçınılması gereken bir davranıştır. Gözlerde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı başladığında mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalı ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. Aktif alerji dönemlerinde hijyene daha fazla dikkat edilmeli, havuz ve deniz kullanımı konusunda da hekimin önerileri dikkate alınmalıdır. Çocukların gözleri de güneşin zararlı UV ışınlarından korunmalıdır. Bu nedenle dış ortamda bulunurken yüzde 100 UV korumalı güneş gözlüğü kullanımı ihmal edilmemelidir. Miyop çocuklarda ise ayrı bir denge gözetilmelidir. Gün içinde doğal dış ortam ışığında yeterli süre vakit geçirilmesinin miyopinin ilerlemesini yavaşlatıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle amaç çocukları güneşten uzak tutmak değil, dış ortam alışkanlığını sürdürürken gözlerini zararlı UV ışınlarından uygun güneş gözlüğü ile korumaktır. Çocuğun yaşı, miyopi derecesi ve göz yapısına göre en doğru yaklaşım göz hastalıkları uzmanı tarafından belirlenmelidir."