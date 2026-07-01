Kısa adı DOA olan sistem kapsamında plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara her ürün için 1 TL teşvik bedeli ödenecek.

Uygulamayla birlikte vatandaşlar, DOA logolu ambalajları depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine teslim ederek ödeme alabilecek. Daha önce pilot illerde 25 kuruş olarak uygulanan teşvik bedeli, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 TL’ye çıkarıldı.

Sistem, bugün itibarıyla 81 il ve 973 ilçede devreye alınıyor. Market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmeler de iade noktası olarak hizmet verecek. Depozitolu içecek satan işletmelerin sisteme kayıt yaptırarak çalışacakları saha operatörünü belirlemesi gerekiyor.

DOA uygulamasıyla içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanması, geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi ve ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen sistemle her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması bekleniyor.

İade edilen ambalajlardan elde edilen tutarlar, vatandaşların DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlarına aktarılacak. Biriken paralar banka hesaplarına transfer edilebilecek, ATM’lerden nakit olarak çekilebilecek ya da anlaşmalı marketlerde alışverişlerde kullanılabilecek.