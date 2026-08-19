Yangın, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde bulunan bir işyerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede istiflenen plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevlerin kısa sürede plastik malzemelere yayılmasıyla yoğun siyah duman yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yükselen yoğun duman çevrede geniş bir alandan görüldü. Yangını gören vatandaşlar ise büyük tedirginlik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA