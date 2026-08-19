İran-ABD savaşıyla birlikte artan bölgesel jeopolitik riskler, birçok sektörde maliyetlerin yükselmesine neden oldu. İşçilikten nakliyeye, enerjiden üretim giderlerine kadar yaşanan artışlar yumurta sektörünü de etkiledi. Fiyatların dönem dönem dalgalandığı yumurta pazarında, özellikle enerji maliyetlerindeki yükseliş yeni zam beklentisini güçlendirdi.

Ekonomim’in haberine göre, Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezleri arasında yer alan Afyon ve Kayseri’de tüm ürün gruplarında fiyatlar yükselişe geçti. Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren üretici fiyatlarında başlayan artışla birlikte yumurta fiyatları son haftalarda yüzde 61’e varan oranda yükseldi.

Temmuzun ikinci yarısından itibaren üretici fiyatları son 4 haftada yaklaşık yüzde 61 arttı. Şubat ve mart aylarında gerileyen, nisanda yatay seyreden yumurta fiyatları, mayısta 4,10 liraya kadar çıkmış, haziran ve temmuz aylarında yeniden düşüş eğilimine girerek 2,80 liraya kadar gerilemişti.

Afyon Başmakçı'da 13 Temmuz'da 2,80 lira olan duble yumurtanın tanesi, dün yapılan 40 kuruşluk son artışla 4,10 liradan 4,50 liraya yükseldi. Kayseri'de ise 13 Temmuz'da 2,80 lira olan duble yumurtanın tanesi, son yapılan 30 kuruşluk artışın ardından 4,05 liradan 4,35 liraya çıktı.

DUBLE YUMURTANIN TANESİ 4,50 LİRAYA ÇIKTI

Fiyatlarda yaşanan zam henüz market raflarına yansımadı. 30 adet orta boy yumurtanın fiyatı, marketlere ve markalara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 170 ila 210 TL arasında satılıyor. Yumurta fiyatları, boyuta (M, L, XL) ve organik ya da gezen tavuk tercihlerine göre artış gösterebilir.

Yumurta fiyatlarındaki yükseliş tüm boylara yansırken, en yüksek fiyat 4,50 lirayla duble yumurtada görüldü. Yarka boy yumurtanın adet fiyatı ise 2,90 lira ile en düşük seviyede kaldı. Kayseri’de de benzer bir fiyat tablosu oluştu. Kentte duble yumurtanın tanesi 4,35 liraya, yarka boy yumurta ise 3,60 liraya çıktı. Piliç ve kılavuz yumurtaların fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.