Merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 30 Mart'ta yaşanan, 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Bingöl'ün merkeze bağlı Bahçeli köyünde de hissedildi.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Bahçeli köyü yakınlarında bulunan su kanalında büyük bir kayma ve boru patlaması meydana geldi. Köy muhtarı Sıtkı Karakoç ve köy sakinleri, yaklaşık 2,5 kilometrelik mesafede bulunan su kanalında 4 metreye varan yer değişiklikleri ve heyelan oluşumları tespit etti.Heyelanın büyük bir bölümünün deprem sonrası aktive olduğunu belirten uzmanlar, bölgede Genç Fay Zonu veya Doğu Anadolu Fay Zonu'na paralel bazı fay hatlarının bulunduğunu ifade etti. Jeoloji uzmanı Akbayram, kendini tutamayan düzlemlerin şiddetli yağmur veya kar erimeleriyle de hareket edebileceğini vurgulayarak, "Buradaki ana neden deprem. Fay hatları da bu sorunu tetikleyen etkenler arasında." dedi.