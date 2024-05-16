İsmail Saymaz, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında inceleme başlatıldığını iddia etti, bu da Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddialarını gündeme getirdi. Ali Yerlikaya'nın "Hükümete oyunlar yapılıyor" mesajıyla birlikte siyaset gündemi iyice çalkalandı. ÖAli Yerlikaya ve Soylu çatışmasının yaşandığı iddia edilirken gazeteci İsmail Saymaz’dan bomba bir iddia daha geldi.

Saymaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldığını yazdı.

Saymaz, söz konusu yazısında “Özel plaka tahsisinden alınan bağış niteliğindeki paraların Yılmaz’ın hesabına aktarıldığı ileri sürülüyor. Yerlikaya’nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teftiş başlattığı iddia ediliyor”ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında geçen hafta Ankara’da 3 polis müdürü görevden alınmıştı. Öte yandan 3 polis müdürü ile bir komiserin evinde dün arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Olayın merkezindeki gizli tanık Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçışı ve sonrasında ‘polisin kendisinden iktidar mensuplarına yönelik suçlamada bulunmasını istediği’ iddiası kafaları karıştırdı.

ALİ YERLİKAYA NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Kimler FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullandı.