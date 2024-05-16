Kuvayı Milliye Günü kapsamında düzenlenen kutlama programlarına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptığı konuşmada “İlk kurşun da son kurşun da memleketimiz Balıkesir’de atıldı. İstiklal Madalyamız için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valiliği koordinesinde düzenlenen Kuvayı Milliye Günü kutlamalarına katıldı. 41 Bayrak Adam anısına Okuma Yurdu’ndan Alaca Mescit’te kadar Balıkesir protokolü, şehit ve gazi dernekleri, Büyükşehir Belediyesi Bandosu, üniversiteliler, liseliler ve Kuvayı Milliyecilerin torunu her yaştan birçok Balıkesirli ile birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştiren Başkan Ahmet Akın daha sonra da Kuvayı Milliye Anıtı’nda düzenlenen kutlamalara katıldı.

“41 Bayrak Adam, Kuvayı Milliye’nin ateşini yaktı”

Kuvayı Milliye’nin torunları olarak Kuvayı Milliye’nin başşehri Balıkesir’de ‘Kuvayı Milliye Günü’nü en güzel şekilde kutladıklarını ifade eden Başkan Ahmet Akın “Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet, sevgi ve saygıyla anıyorum. Hemşehrilerimin de Kuvayı Milliye Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden Yunan düşman kuvvetlerinin Balıkesir’e geçişini durdurmak için harekete geçen Yiğit Balıkesirliler, şehrini kurtarmak için Alaca Mescit’te bir araya geldiler. Hemen ardından 16 Mayıs’ta milli mücadeleyi başlatan 41 Bayrak Adam, Kuvayı Milliye’nin ateşini yaktı. 3 gün sonra düşmana karşı ilk hareketi başlattılar. İşte bu yüzden Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin başşehri.” dedi.

“İlk kurşun da son Kurşun da Balıkesir’de atıldı”

15 Mayıs’ta bu topraklara göz dikenlere, 16 Mayıs’ta Yiğit Balıkesirliler’in birlik olarak milli mücadeleyi başlattığını söyleyen Başkan Akın “İlk kurşun da son kurşun da memleketimiz Balıkesir’de atıldı. İstiklal Madalyalı, Akıcılar Müfrezedesi’nin mücadele eden yiğitlerinden bir tanesinin torunuyum. Onun İstiklal Madalyası’nı da göğsümüzde taşıyoruz. Milletvekilliği sürecimde hiçbir ayrım yapmadan birlik beraberlik içerisinde İstiklal Madalyamız için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.