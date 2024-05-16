6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada ilk karar çıktı.



6-8 Ekim 2014'teki sokak eylemleriyle ilgili davanın karar duruşmasında, PKK elebaşları ve eski HDP eş genel başkanları da dahil olmak üzere 108 sanığın yargılandığı sırada, mahkeme heyeti kararını okurken, sanık avukatları mahkemeyi terk etti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Ali Ürküt, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Alp Altınörs: Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma eylemine yardım suçundan 18 yıl hapis cezası. Takdiri indirim yapılmadı. Hükmen tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Altan Tan devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve terör örgütü üyeliği suçundan beraat etti.

Ayhan Bilgen’in, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma ile silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından beraatine karar verildi.

Ayla Akat hakkında verilen karar: Örgüt üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis. Erteleme yok. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Can Memiş hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.

Cihan Erdal, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası...

Dilek Yağlı: Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrikten ise 4 yıl 6 ay hapis cezası.

Emine Ayna hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Emine Beyza Üstün hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü suçundan beraat.

Figen Yüksekdağ: Figen Yüksekdağ hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma eylemine yardım suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yüksekdağ'a 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca iki ayrı terör örgütü propagandası suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezası.

Toplamda Yüksekdağ, 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Gülfer Akkaya hakkında beraat.

Gülser Yıldırım hakkında karar: Beraat

Gültan Kışanak hakkında karar: Örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis. İndirim yok. Erteleme yok. Tahliyesine karar verildi.

Günay Kubilay hakkında verilen karar: 16 yıl hapis. İntim yok. Erteleme yok. Tutukluluk halinin devamına. Suç işlemeye teşebbüs suçundan da ayrıca 4 yıl 6 ay hapis.

İbrahim Bilici hakkında beraat kararı verildi.

İsmail Şengül hakkında karar: 16 yıl hapis yok, indirim yok. Erteleme yok. Tutukluluk halinin devamına. Ayrıca 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Toplam 20 yıl 6 ay.

Meryem Adıbelli, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Adıbelli, teröristlerin suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mesut Bağcık hakkında verilen karar: Örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis. İndirim yok. Erteleme yok. Yurtdışına çıkış yasağı.

Nazmi Gür hakkında verilen karar: 18 yıl hapis cezası. Erteleme yok. Tutukluluk halinin devamına. Suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis. Toplam 22 yıl 6 ay ceza.

Nezir Çakar hakkında verilen karar: 9 yıl hapis.

Pervin Oduncu hakkında karar: 18 yıl hapis cezası. İndirim, erteleme vd. yok. Tutukluluk halinin devamına. Ayırca 4 yıl 6 ay hapis cezası.

Sebahat Tuncel hakkında karar: Örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis. İndirim yok. TAHLİYESİNE!"

Selahattin Demirtaş hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Demirtaş hakkında hakkında toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkeme başkanı, Demirtaş ile ilgili kararı okurken duruşmaya 5 dakika ara verdi.

Ara sonrası Selahattin Demirtaş, Kobani davasında toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sırrı Süreyya Önder ise tüm suçlardan beraat etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Suriye'deki iç savaşın etkileri, özellikle Kobani'ye yönelik saldırıların ardından Türkiye'de derin izler bıraktı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır gibi şehirlerde meydana gelen gösterilerde, kolluk kuvvetleri ve siviller hedef alındı. Bu trajik olaylarda 37 kişi hayatını kaybederken, 761 kişi yaralandı. Okullar, kamu binaları ve iş yerleri tahrip edilirken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'daki olayların "azmettiricisi" olarak görülen eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep ediliyor. İddianamede, sanıkların "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

DURUŞMALARDA 1299 SAAT KAYIT YAPILDI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 1299 saate varan kayıtlar ve 18 bin sayfayı aşan beyanlar inceleniyor. Karar duruşmasına kadar 82 celse süren davanın, Türkiye'nin iç siyasetinde önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor. Sanık ve avukatların savunmalarıyla tanık ve müştekilerin ifadeleri, adil bir yargılamanın temelini oluşturuyor.