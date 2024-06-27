25 Haziran 2024'te, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, bölge sakinlerini tedirgin etti. Sarsıntı İzmir, Aydın ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedildi.

Jeofizik Yüksek ühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Bergama Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini ve bu hattın üzerinde geçmişte 6,9 büyüklüğünde bir depremin de yaşandığını hatırlattı. Prof. Dr. Ercan, şu an için daha büyük bir depremin olup olmayacağını tahmin etmenin zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma olmadı.

Binalarda herhangi bir hasar olup olmadığının tespiti için de incelemeler başlatıldı.