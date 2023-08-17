Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Büyük Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 03.02‘de anıldı.

Gölcük’te 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler depremin 24. yıl dönümünde saat 03.02’de anıldı. Kavaklı Sahili’nde bulunan anıt önünde toplanıldı. Anıtın önüne çelenk bırakma merasimi gerçekleşmesinin ardından depremde hayatını kaybeden şehitler için dua edildi. Duanın ardında, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli meydana gelen Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümündeyiz. Aradan geçen bunca seneye rağmen bu akşam yapılan anma törenlerinde ve depremin meydana geldiği saat olan 03.02’de buradaki hissetmiş olduğumuz aradan geçen bunca zamana rağmen yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımız süreç içerisinde şehir tekrar yeniden imar edilmesine ihya edilmesine rağmen kaybedenin kaybedilenlerin depremde artık hayatını kaybeden hemşerilerimizin, yakınlarımızın geri gelmeyeceğinin bilincinde” ifadelerini kullandı.

“Deprem değil sağlam olmayan bina insan hayatına mal oluyor”

Merasim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Maraş depreminden etkilenen vatandaşların ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın toparlanabileceğini, Gölcük örneğine bakmalarını istedi. Sağlam yapıların afetlerdeki zararı azaltacağını belirten Sezer, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde çok ağır bir kayba uğradık. Netice itibariyle özellikle depremden etkilenen vatandaşlarımızı, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza Gölcük örneğini anlatmak istiyorum. Bu kadar geçen süreç içerisinde biz de çok büyük sıkıntılar yaşadık. Zorluklar yaşadık. Ancak bugün geleceğe umutla bakan, modern bir Gölcük var. Aynı şekilde bu şehirlerimizde, yine devlet millet iş birliğiyle eski güzel günlerine kavuşacaklar. Bir tek geriye gelmeyecek olan depremde hayatını kaybeden yakınları olacak. Bunun telafisi mümkün değil. Bunun için Türkiye’de bir deprem gerçeği var 1999 yılı bir milat olmuştu. O günden sonra Türkiye’nin gündemine deprem gerçeği tam manasıyla oturmuştu ancak 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem hazırlık yapılmadığı takdirde yine aynı acıların yeniden yaşanabildiğini bize gösterdi. Yapmamız gereken yasaya, mevzuata uygun, sağlam ve zemine uygun olan binalar yapmak. Biz de Gölcük Belediyesi olarak Hatay’da görev yapmıştık. Bu deprem sonrası yaşanan arama kurtarmayla ilgili olarak zamanla yarışılan süreçleri ve yaşanan diğer zorlukları yaşamamamız sonucu ortaya çıkacak. Sağlam binalar yaptığımız takdirde şunu unutmayacağız. Depremin değil sağlam olmayan binanın insanların hayatına mal olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Ben hem 1999 depreminde hem de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da sabrı cemil diliyorum. Onlara sabırlar diliyorum. Zorlu bir süreç. Ancak metanetle az önce de söylediğim gibi devlet, millet iş birliğiyle çalışılır bu sürecin de atlatılacağını canı gönülden inanıyorum” dedi.