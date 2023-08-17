Yalova’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Marmara Depremi’nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova’da felaketin 24. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri, protokol ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Sonrasında Yalova Belediyesi tarafından 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda anma programı düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattı.

Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler depremin meydana geldiği 03.02’yi gösterdiğinde ise depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Anma programına katılanlara Yalova Belediyesi tarafından çorba ve helva ikramında bulunuldu.

Anma programına Vali Vekili Bahattin Atçı, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.