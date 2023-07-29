Deprem bölgesindeki işsizliği önlemek ve istihdamı korumak amacıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzatılan 3 aylık süreçte yaklaşık 1 milyar lira tutarında kısa çalışma ödemesi yapılacağını açıklamıştı.

Bu konuyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

8 Mayıs tarihinden itibaren kısa çalışma uygulamasının sona erdiği iş yerleri için başvuru yapanlara yönelik Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi, uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmaksızın 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yaklaşık 115 bin kişinin bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden faydalanması bekleniyor.

Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.