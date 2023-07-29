Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl-Domaniç yolu üzeri Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Oylat mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Arda E. (16) yönetimindeki 43 UH 106 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Mehmet B. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Burada ilk tedavisi yapılan sürücü Arda E. daha sonra ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.