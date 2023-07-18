Trakya Üniversitesi'nde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden etkilenen ve Edirne’de geçici olarak ikamet eden depremzedeler yararına kermes düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama Araştırma Merkezi, depremden etkilenen ve Edirne’de geçici ikamet eden vatandaşlara yönelik destek sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenlerinde, Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Merkezi tarafından üniversitenin gönüllü akademik ve idari personelinin katkılarıyla “Yaralarımızı Birlikte Saralım Kermesi” düzenlendi.

Mezuniyet törenlerine katılanların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, üniversite personelinin emek ve özenle hazırladığı çeşitli yiyecekler, pastalar, börekler ve gıda ürünleri, satışa sunuldu. 3 gün boyunca süren kermesten elde edilen gelir ile Edirne’de misafir edilen deprem mağduru vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine destek olundu.

Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal, bu tür etkinliklerin kamuoyunda farkındalık oluşturma ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi, çalışanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına önemli olduğunu ifade ederek, kermese destek veren başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere üniversite yönetimi, akademik ve idari personeli ile ziyaretçilere teşekkür etti.