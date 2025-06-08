İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şehit Teğmen Fikret Dinçer’in ailesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Kurban Bayramımızın 2. günü, kahraman şehidimiz Teğmen Fikret Dinçer’in Konya’daki baba ocağını ziyaret ettik; şehidimizin annesi Zübeyde ablamız, babası Ali ağabeyimiz, değerli eşi Şerife kardeşimiz ve biricik kızı Mina yavrumuz ile bir araya geldik. Dualarımız şehidimiz içindi. Kahraman şehidimiz Fikret Dinçer, Kuzey Irak’ta 23 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştu. Aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun."