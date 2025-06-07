Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Sapadere İpek Evi’nde 51 üreticiye toplam bin 250 adet ilk yaş beslenme tablası hibe edildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Yerelden Kalkınma” projesi kapsamında üreticilere yönelik destekler devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Alanya’da ipek böcekçiliğini canlandırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Sapadere İpek Evi; eğitim, kurs ve üretim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bölgede var olan ancak giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ipek böcekçiliğini yeniden canlandıran İpek Evi, üreticilere sunduğu desteklerle ipek üretimini teşvik ediyor.

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Sapadere’deki 51 üreticiye toplam 1250 adet ilk yaş beslenme tablası hibe edildi. Tırla getirilen tablalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İpek Böceği Yetiştiriciliği kursiyerleri başta olmak üzere bölgedeki üreticilere teslim edildi. Teşvik ve desteklerden memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

TEŞVİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, Sapadere bölgesinde ipek böceği yetiştiren ve yetiştirmek isteyen üreticileri teşvik amaçlı besleme kasaları hibesinin gerçekleştirdiğini kaydetti. Antalya’da koza üretimini iki katına çıkararak ülke ekonomisine katkı sunmak istediklerini belirterek, “Bu aylar, ipek böceklerimizin koza ördüğü dönem. 51 üreticimize 1250 adet beslenme tablasını teslim ettik. Bir sonraki sezonda da üreticilerimizi teşvik edecek kasa dağıtımlarımıza devam edeceğiz. Özellikle kadın üreticilerimiz üretimde çok zorlanıyorlar, bu kasalar onlar için büyük kolaylık sağlayacak. Üreticilerimiz oldukça memnun” dedi.

AİLEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kadın üreticilerin işlerinin kolaylaştığını söyleyen ipek böceği yetiştiricisi Selda Yıldırım “Doğma büyüme Sapadere’de yaşıyorum. Evlenmeden önce ailemle birlikte ipek böceği yetiştiriciliği yapıyordum. Evlendikten sonra eşimle birlikte üretime devam ettik. Bu işi biraz daha büyük ölçekte yapıyoruz ve ailemize büyük katkı sağlıyor. Bu yıl verimimiz çok iyi. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği yardımları çok beğendik. Evde kullandığımız eski kasalar çok ağırdı, özellikle böceklerin son uykusunda bizi zorluyordu. Yeni gelen hafif ve kullanışlı kasalar için Başkanımız Muhittin Böcek’e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu destekler kırsal bölgelerdeki üreticilere sunulabilecek en iyi gelir kaynağı” diye konuştu.