Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir korkulukları sökerek dereye düşen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Araç içinde bilinci kapalı halde bulunan 43 yaşındaki sürücüye itfaiye ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. M.E. (43) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluklar yerinden sökülürken, araç dereye düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya inen itfaiye eri, araç içerisinde bilinci kapalı halde bulunan sürücü M.E.'ye dakikalarca kalp masajı yaparak adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu itfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan M.E., sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kamyonetin demir korkulukları parçalayarak dereye uçtuğu anlar çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ekiplerin çalışması ve olay yeri, dron ile havadan da görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.