MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Derici mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına sondaj çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Ahmetli ilçesine bağlı Derici mahallesine daha verimli, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına sondaj çalışmalarına başladı.

Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç da yetkili personel ile birlikte takip etti. Sondaj çalışmalarında suya ulaşıldığında alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.

Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Aslan, “Mahallemizde su sıkıntısı yaşanıyordu. Arızalar meydana geliyor, yetersiz kalıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğümüze başvurduk. Allah razı olsun hemen ilgilendiler. Sondaj çalışmaları başladı. İnşallah yeterli suya kavuşacağız ve mahallemiz kesintisiz içme suyuna ulaşacak. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.